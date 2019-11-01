Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 170 şişe kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 170 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kocaeli'de 170 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 170 şişe gümrük kaçağı alkollü içkiye el konuldu.

Kocaeli'de 170 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 170 şişe gümrük kaçağı alkollü içkiye el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığa yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda üzerlerinde Türkçe yasal uyarı ve TAPDK bandrolü bulunmayan 170 şişe gümrük kaçağı alkollü içki bulundu.

Operasyonda, alkollü içki kaçakçılığından gözaltına alınan C.B. ve Ş.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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