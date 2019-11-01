Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 170 şişe kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 170 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kocaeli'de 170 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Kocaeli'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 170 şişe kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 170 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Kocaeli'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 170 şişe kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu İzmit ilçesinde kaçak alkol satışı yapan bir iş yeri tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri ve iş yerinde bulunan bir araçta yapılan aramalarda 170 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Olayla ilgili C.B. ve Ş.T. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslar, haklarında 'Alkollü İçki Kaçakçılığı' suçundan yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - KOCAELİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:22 Kaynak: İHA
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