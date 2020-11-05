Kocaeli'de 171,4 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde polis ekipleri tarafından 5 iş yerinde yapılan aramalarda 10 bin 200 adet makaron ve 171,4 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Derince İlçesinde faaliyet gösteren 5 işyerinde tütün ve makaron kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından belirlenen iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 109 paket halinde 97,4 kilogram satışa hazır kıyılmış kaçak tütün, 74 kilogram satışa hazır açık kaçak tütün olmak üzere toplam171,4 tütün ve 10 bin 200 adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ