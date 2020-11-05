Kocaeli'de 171 kilo 400 gram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 171 kilo 400 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 171 kilo 400 gram satışa hazır tütün ve 10 bin 200 makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlemler yapıldı.