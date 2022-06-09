Kocaeli'de 18 aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 18 aranan hükümlü yakalandı

09.06.2022 10:32
Kocaeli'de 18 aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 aranan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 aranan hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "hırsızlık", "çocuğun cinsel istismarı", "yaralama", "yağma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 12 yıl hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 aranan hükümlü gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 18 aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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