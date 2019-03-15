Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 18 Fetö/pdy Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'de 18 Fetö/pdy Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

44 dakika önce

Kocaeli'de 18 FETÖ/PDY şüphelisi adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de 18 FETÖ/PDY şüphelisi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü aktif görevde, 3'ü ihraç edilmiş, 4'ü açığa alınmış toplam 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın arından Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:19 Kaynak: İHA

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