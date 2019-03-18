Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de "18 Mart" Adlı Terör Operasyonu: 15 Gözaltı

Kocaeli'de "18 Mart" Adlı Terör Operasyonu: 15 Gözaltı

44 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli ve İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen "18 Mart" adlı operasyonda 6 DEAŞ şüphelisi ve PKK propagandası yapan 9 şahıs olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli ve İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen "18 Mart" adlı operasyonda 6 DEAŞ şüphelisi ve PKK propagandası yapan 9 şahıs olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, DEAŞ üyesi ve PKK propagandası yapan şahıslara yönelik inceleme başlatan Kocaeli TEM ekipleri, belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Kocaeli'nin 7 ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan 9 şahıs ve Suriye'de DEAŞ saflarında saldırılara katılıp Türkiye'ye döndüğü belirlenen 6 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şahsın, sorgularının yapılması için Kocaeli Emniyetine götürüldüğü öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:29 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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