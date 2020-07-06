Kocaeli'de 18 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili yakalanan 10 kişiden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de 18 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili yakalanan 10 kişiden 6'sı tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iş adamı Mustafa Yılmaz'ın 18 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iş adamı Mustafa Yılmaz'ın 18 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos 2002'de Tütünçiftlik Polis Merkezi Amirliğine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Mustafa Yılmaz'ın araştırma ve aramalarda bulunamaması üzerine yetkili mahkemece 2009 yılında gaiplik kararı verilerek dosya kapandı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Geçmişteki çelişkili ifadelerden yola çıkan ekipler, çalışmalar sonucu Yılmaz'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla Kocaeli, Konya ve Karabük'te eş zamanlı düzenledikleri operasyonda S.S, A.S, R.S, İ.K, O.K, N.T, B.D, E.A, M.S. ve C.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan S.S, A.S, R.S, İ.K, N.T ve O.K. tutuklandı, diğer 3'ü savcılıkça, biri de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde Mustafa Yılmaz'ın iş yerinde evli bir kadınla ilişkisinin olduğunu, kadının kocasının Konya'dan akrabalarını çağırarak bir süre haber alamadığı eşinin bulunması için 3 kişiyle anlaştığını öne sürdükleri belirtildi.

Kadının kocası ve akrabaları ile diğer 3 kişinin, Yılmaz'ı kendi aracıyla kaçırarak Körfez ilçesi İlimtepe'deki göletin yanında darbettikleri, daha sonra içinde bulunduğu aracı yakarak uçuruma yuvarladıkları belirlendi.

Polis ve jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları aramalarda aracın plakası ve bazı parçalarını buldu ancak cesede rastlanmadı.

Yüksek, ağaçlık ve engebeli arazi nedeniyle aramaların güçlükle devam ettiği bildirildi.

Bölgeye götürülen şüphelilerin, olayı anlattıkları öğrenildi.

Maktul Mustafa Yılmaz ile ilişkisi olduğu iddia edilen M.S'nin olaydan sonra kocası B.D'den boşandığı, kadının savcılıktan serbest bırakıldığı, B.D'nin ise adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 18 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili yakalanan 10 kişiden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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