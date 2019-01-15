Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 19 Askeri Personel Fetö'den Gözaltına Alındı

Kocaeli'de 19 Askeri Personel Fetö'den Gözaltına Alındı

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 askeri personelden 19'u gözaltına alındı.

Kocaeli'de 19 Askeri Personel Fetö'den Gözaltına Alındı, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 askeri personelden 19'u gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17'si aktif görevde olmak üzere toplam 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da şahısların yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KOM tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 muvazzaf üsteğmen, 10'u muvazzaf 14 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş toplam 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda olan 3 şüphelinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:49 Kaynak: İHA

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