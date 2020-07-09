Kocaeli'de 2 ayda, 362 işçinin testi pozitif çıktı - Son Dakika

KOCAELİ Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 424 firmada çalışan 44 bin 258 kişiye PCR testi yapıldığını, 247'sinin sonucunun pozitif olduğunu söyledi. Zeytinoğlu, 134 firmada çalışan 7 bin 455 kişiye de antikor testi yapıldığını, 115'inin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Kocaeli'deki fabrikalarda yapılan Covid-19 test çalışmalarının sonuçları hakkında bilgi verdi. Zeytinoğlu, mayıs ayı başında Gebze Teknik Üniversitesi'nde hizmete başlanan Covid-19 Tanı Merkezi'nde işçilerin testlerinin yapıldığını söyledi. Zeytinoğlu, sanayicilerin talebi üzerine, Covid-19 salgını sürecinde firmaların üretimlerinde yaşanabilecek aksamaların giderilmesi ve üretimlerine sağlıklı devam etmeleri amacıyla hayata geçirilen pilot proje kapsamında, PCR ve antikor testleri yapıldığını belirtti. Zeytinoğlu, "Bugüne kadar 424 firmadan 44 bin 258 kişiye PCR test yapıldı. Bu kişilerden 247 kişinin testi pozitif çıktı. Antikor testi ise 134 firmadan 7 bin 455 kişiye yapıldı ve 115 kişinin antikor testi pozitif çıktı. Rakamların gösterdiği gerçek sonuç bu. Öte yandan Kocaeli'de yapılan antikor testleri ile bağışıklık oranının yüzde 1,54 olduğu da ortaya çıktı" dedi.