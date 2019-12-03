Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

7 saat önce

Kocaeli'de bir araçta yapılan aramada 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kocaeli'de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi, System.String[]

Kocaeli'de bir araçta yapılan aramada 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Derince İlçesi TEM otoyolu İstanbul İstikameti Bölge Trafik Şube Müdürlüğü karşısında durdurulan araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan O.O, S.B. ve M.A. isimli şahıslar hakkında, alkollü içki kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
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