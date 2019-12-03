Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

6 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kocaeli'de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün otomobili takibe aldı. Otomobil, TEM yolu Derince mevkisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 2 bin 400 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan O.O., S.B. ve M.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem yapıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Derince, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:18 Kaynak: DHA
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