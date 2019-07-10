Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 2 bin paket kaçak sigara yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kocaeli'de 2 bin paket kaçak sigara yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramalarda 2 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de 2 bin paket kaçak sigara yakalandı, System.String[]
Jandarma, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramalarda 2 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olay dün Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğu illeri ve yurt dışından gelen tırlardan temin edilen sigaraları Gölcük'te satıldığını bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. M.E. adlı şahsın kimliğini tespit eden ekipler, Kavaklı Mahallesi'nde şahsın içinde olduğu hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içinde 2 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyulurken, jandarmada karakolunda hakkında işlem yapılan M.E. serbest bırakıldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Yorgunum" diyen astsubay ailesine kurşun yağdırdı! Dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı Düğüne bir gün kala takı yüzünden nişanlısını yoğun bakımlık etti! 6 araca hasar veren alkollü sürücü, mahalleli tarafından tekme tokat darp edildi! Avukat arkadaşını vuran müteahhit, polise "yanlışlıkla oldu" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:34:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 2 bin paket kaçak sigara yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]