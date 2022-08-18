Bisikletleriyle gezen 2 çocuk dehşeti yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bisikletleriyle gezen 2 çocuk dehşeti yaşadı

18.08.2022 19:38
Bisikletleriyle gezen 2 çocuk dehşeti yaşadı

Kocaeli'de 2 bisikletli çocuğa servis minibüsü çarptı.

Kocaeli'de 2 bisikletli çocuğa servis minibüsü çarptı. Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçmekte olan bir servis minibüsü 2 bisikletli çocuğa çarptı. Çocukların bir anda yere yığılmasının ve duyulan sesin ardından mahalleli olay yerine toplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verilen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen biri kız biri erkek 2 yaralı çocuk sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, herhangi bir levha, set, ışık ve uyarının olmadığı dörtyolda son zamanlarda dördüncü kez kaza olduğu öğrenildi.

Kazayı gören mahalleli Yılmaz Topal, "Son zamanlarda buradaki dördüncü trafik kazası oldu. Bu sefer yayaya çarpma oldu. Servis, bisiklete binen çocuklara çarpmış. Olayı görmedik, ses duyunca sese geldik. Burada kaza olmaması için set yapılabilir, uyarı levhası konulabilir ama maalesef yok" diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de hurda yüklü tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de hurda yüklü tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü Seyir halindeki kamyonetin üzerine beton blok düştü: 2 yaralı Seyir halindeki kamyonetin üzerine beton blok düştü: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Alikahya, Kocaeli, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletleriyle gezen 2 çocuk dehşeti yaşadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:19 Damadını şarampole yuvarlayıp öldüren kayınpederden feci iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 19:38:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bisikletleriyle gezen 2 çocuk dehşeti yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement