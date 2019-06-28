Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kocaeli'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

8 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ve üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü(TEM) ekiplerince şafak baskınında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 7 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan H.D. ve C.U. tutuklanırken diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:57 Kaynak: İHA
terör, operasyon, deaş, kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi Anayasa Mahkemesinden Deniz Yücel kararı: 25 bin TL tazminat ödenecek Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:05:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]