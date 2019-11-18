Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 2 günde 38 kişi uyuşturucudan yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 2 günde 38 kişi uyuşturucudan yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de 2 günde 38 kişi uyuşturucudan yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de Narkotik ekipleri tarafından 2 gün süren operasyonlarda uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 38 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de 2 günde 38 kişi uyuşturucudan yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de Narkotik ekipleri tarafından 2 gün süren operasyonlarda uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 38 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında 16-17 Kasım tarihlerinde Gebze, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu madde kullanıcıları ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst aramalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahıslardan 20'si emniyette yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı
Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı Hiperaktif gencin et takılan kancada akrobasi denemesi kötü bitti Dolandırıcı kadın fark edilince dikkatleri dağıtmak için sokak ortasında soyundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 16:23:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 2 günde 38 kişi uyuşturucudan yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]