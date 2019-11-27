Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evin kalorifer peteklerini çalmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evin kalorifer peteklerini çalmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Maşukiye Mahallesi 7 Haziran Caddesi'nde bir evdeki kalorifer peteklerinin sökülerek çalınmaya çalışıldığı bilgisi üzerine Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, A.H.J. (19) ile R.U'yu (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Maşukiye, Kartepe, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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