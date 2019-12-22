Kocaeli'de 2 kapkaç zanlısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 2 kapkaç zanlısı yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de 2 kapkaç zanlısı yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kapkaç yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de 2 kapkaç zanlısı yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kapkaç yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün yaşanan bir olayın ardından araştırma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, cep telefonu çaldıkları iddia edilen şüpheliler D.S. ve R.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerden, D.S'nin 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde bulundurma, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve kasten yaralama suçlarından 5 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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