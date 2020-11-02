Kocaeli'de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı - Son Dakika

Kocaeli'de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı

Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün akşam saatlerinde bir oto galeriyi kurşunlayan 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların iş yerini kurşunlama anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'ndeki bulunan bir oto galeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. İş yerinin kapalı olması nedeniyle yaralanın olmadığı olay sonrasında kurşun ve saçmalar nedeniyle 3 otomobil ve iş yeri hasar görürdü. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan inceleme sonrası iş yerini kurşunladığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan iş yerinin kurşunlanma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin karşı sokağına gelen 2 kişi, ellerindeki silah ve tüfekle iş yerine ateş ederek kaçıyor.