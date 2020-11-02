Kocaeli'de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı - Son Dakika

Kocaeli'de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı

02.11.2020 18:38

Kocaeli'de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün akşam saatlerinde bir oto galeriyi kurşunlayan 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı

Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün akşam saatlerinde bir oto galeriyi kurşunlayan 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların iş yerini kurşunlama anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'ndeki bulunan bir oto galeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. İş yerinin kapalı olması nedeniyle yaralanın olmadığı olay sonrasında kurşun ve saçmalar nedeniyle 3 otomobil ve iş yeri hasar görürdü. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan inceleme sonrası iş yerini kurşunladığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan iş yerinin kurşunlanma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin karşı sokağına gelen 2 kişi, ellerindeki silah ve tüfekle iş yerine ateş ederek kaçıyor.

Kocaeli'de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı
Kocaeli'de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı
Kocaeli'de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı
Kocaeli'de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum Adıyaman'da genç sağlık memuru evinde ölü bulundu ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
Milyonluk yalıdaki skandal Milyonluk yalıdaki skandal "Cadılar Bayramı" partisi kameralara yansıdı         
17:39
Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı         
17:17
Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti         
16:50
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi         
16:33
Öldürülen gencin annesinin isyanı: Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler Öldürülen gencin annesinin isyanı: Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler         
15:57
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı         
14:49
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak         
14:37
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 18:57:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei