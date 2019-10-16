Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü cinnet olayında kurşun izleri belirlendi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün meydana cinnet getiren baba ve kızının öldüğü yangın sonrasında yapılan incelemede baba ve kızın bedeninde kurşun delikleri tespit edildi.



Olay, dün 13.30 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katında Fadime İlkinci, eşi Mehmet Hilmi İlkinci ve 9 yaşındaki down sendromlu kızları Zümra'nın yaşadığı evde yangın çıktı. Patlamalar ile birlikte alevlerin sardığı yangın sırasında evin balkonuna çıkan Fadime İlkinci, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Fadime İlkinci, hastaneye kaldırılırken itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası baba ve kızın cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından morga kaldırılan cesetlerde yapılan incelemede ise baba ve kızının bedeninde kurşun izleri tespit edildi.



Kurşun izlerin tespiti doğrultusunda, cinnet getiren baba Mehmet Hilmi İlkinci'nin kızını silahla öldürdükten sonra alevler arasında aynı silahla intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Eşiyle sorunları olduğu ve daha önce kavga ettikleri öğrenilen, baba Hilmi'nin cenazesi Aydın'a kızının cenazesinin ise Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi. Olayda vücudu yüzde 60 yanarak ağır yaralanan anne Fadime İlkindi'nin ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavisi sürüyor. - KOCAELİ