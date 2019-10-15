Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı

Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı

47 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde cinnet getiren baba, odada tüpü yakarak önce eşi ve çocuğunu daha sonra da kendini ateşin üzerine attı.

Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesinde cinnet getiren baba, odada tüpü yakarak önce eşi ve çocuğunu daha sonra da kendini ateşin üzerine attı. Patlayan tüple çıkan yangında baba ve 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.


Olay, 13.30 sıralarında Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik ailenin bulunduğu dairede cinnet getiren 40 yaşındaki M.H.İ. arkada odaya geçerek evdeki tüpü tutuşturdu. Tüpün alev aldığını gören M.H.i. yeni okuldan gelen 9 yaşındaki down sendromlu kızı Z.İ., eşi F.İ. ve kendini alevlerin üzerine attı. Alev alan tüpün patlaması sonrasında baba ve kızı feci şekilde can verirken anne F.İ. ise ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri ise incelemelerine savcı eşliğinde devam ediyor. - KOCAELİ

Derince, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:35 Kaynak: İHA
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