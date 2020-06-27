Kocaeli'de 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. - Son Dakika

Kocaeli'de 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kişinin cüzdanları ve parasını, silahla tehdit ederek gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kişinin cüzdanları ve parasını, silahla tehdit ederek gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Ş.İ.K. ve Y.K'nin cüzdanları ve 800 liralarının evlerinin önünde silahlı kişilerce gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayı F.A, E.G, S.V. ve M.G'nin gerçekleştirdiğini tespit eden polis, Gebze ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonla şüpheliler, olayda kullandıkları değerlendirilen ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.

"Hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, yaralama, sahtecilik, gasp-yağma, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten öldürme" gibi çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden F.A. ve E.G. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 19:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. - Son Dakika

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