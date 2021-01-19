Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması yer alıyor.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Emine Kayhantürk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi'nde Zeki Can A. yönetimindeki 34 CVU 331 plakalı hafif ticari araç, Gebze istikametine seyir halindeki Hüseyin Kayhantürk yönetimindeki 28 NK 535 plakalı otomobille çarpıştı.

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