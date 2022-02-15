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Kocaeli'de 2 kuzenin öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı - Son Dakika

Kocaeli'de 2 kuzenin öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı

15.02.2022 16:27
Kocaeli'de 2 kuzenin öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran 2 otomobile ateş açılması sonucu 2 kuzenin öldürülmesi ve 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada gizlilik kararı verildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran 2 otomobile ateş açılması sonucu 2 kuzenin öldürülmesi ve 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada gizlilik kararı verildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta Beylikbağı Mahallesi'nde kiralık araçtan inen 2 kişinin, trafik ışıklarında yavaşlayan içerisinde Emine Ç. ve Tuğçe S. ile Alihan K'nin bulunduğu araçlara ateş edip aynı araçla İstanbul istikametine doğru kaçtıklarının tespit edildiği belirtildi.

Tuğçe S'nin olay yerinde, Emine Ç'nin Gebze Fatih Devlet Hastanesinde vefat ettiği, omuz bölgesinden ve koltuk altından yaralanan Alihan K'nin hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliğince soruşturma dosyasına gizlilik kararı verildiği bilgisi verilen açıklamada, gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik soruşturma ve araştırmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Hayatlarını kaybeden Emine Ç. ve kuzeni Tuğçe S'nin cenazeleri, dün öğle vakti kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'na defnedilmişti.

Kocaeli'de 2 kuzenin öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı
Kocaeli'de 2 kuzenin öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı

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Cumhuriyet, İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 2 kuzenin öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 2 kuzenin öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı - Son Dakika
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