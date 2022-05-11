Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

11.05.2022 14:52

Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan iki araçta yapılan aramada, 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan iki araçta yapılan aramada, 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Dilovası ilçesinde iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 2 milyon 800 bin tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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