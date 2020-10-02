Kocaeli'de 2 milyon biberiye fidesi toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Kocaeli'de 2 milyon biberiye fidesi toprakla buluşturuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kırsal kalkınmaya katkı sağlamak için hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi" kapsamında Kandıra ilçesinde 2 milyon biberiye fidesi ekildi.

Kocaeli'de 2 milyon biberiye fidesi toprakla buluşturuldu, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kırsal kalkınmaya katkı sağlamak için hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi" kapsamında Kandıra ilçesinde 2 milyon biberiye fidesi ekildi.

Duracalı Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, köyden kente göçü tersine çevirmek için yeni üretim modellerinin devreye alınması gerektiğini söyledi.

Bu noktada tıbbi aromatik bitkilerin öne çıktığını dile getiren Büyükakın, Kocaeli'yi tıbbi ve aromatik bitki üretiminde merkez haline getirmek için gereken her şeyi hesapladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin birçok yerine örnek olacak ve kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlayacak bir projeye imza attıklarını vurgulayan Büyükakın, şöyle konuştu:

"İki ay içerisinde bin 100 dönüm alana biberiye dikilecek. Bu sureci hasata kadar takip edeceğiz. Projede kadınlara öncelik tanıdık. Umarım önümüzdeki yıllarda katlanır. Tarımla turizmi birleştiren bir konsept düşünüyoruz. Ekoturizm konusunda örnek bir çiftlik geliştirilmesi için çalışıyoruz. Profesyonel bir ekip oluşturduk. Bu alandaki projelerimiz umuyorum ki tüm Türkiye'ye örnek olacaktır."

Konuşmaların ardından Büyükakın ve protokol üyeleri, biberiye fidelerinin ilk ekimini gerçekleştirdi.

Proje hakkında

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi ile pilot bölge seçilen Kandıra'da 100 çiftçinin katılımıyla bin 100 dönüm tarım arazisinde 2 milyon fidenin ekilmesiyle biberiye üretimine başlanacak. Ayrıca 100 dönüm alanda da tıbbi nane ve oğul otu üretilecek.

Çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiği projeyle, ilçe ekonomisine 5 yılda 28 milyon liralık katkı sağlanacak.

İlçede üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin yağ çıkarma işleminin ise kurulacak tesiste yapılması planlanıyor.

Tahir Büyükakın, Kandıra, Kocaeli, Bitki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 19:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 2 milyon biberiye fidesi toprakla buluşturuldu - Son Dakika

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