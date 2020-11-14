Kocaeli'de 2 oyun sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, kasım ayının son iki haftasında 2 oyun sahnelenecek.

Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı, Sezai Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği "Evvel Zaman İçinde" adlı oyun, Süleyman Demirel Kültü Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de 18 Kasım Çarşamba ve 25 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da seyirciyle buluşacak.

Bir annenin oğluna "Bana hiç al da gel." isteğiyle başlayan oyunda, çocuğun bu hiçlik arayışında karşılaştığı komik, bir o kadar da düşündürücü yola çıkış hikayesi anlatılıyor.

Oyun, Keloğlan'dan Nasreddin Hoca'ya, ozan geleneğinden kuklalara, meddah geleneğinden gölge oyunu Hacivat ve Karagöz'e samimi, içten, yediden yetmişe herkesin keyif alabileceği, bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli bir yolculuktan bahsediyor.

"Tamamen Doluyuz"

Yönetmenliğini Volkan Dinç'in yaptığı tek kişilik komedi "Tamamen Doluyuz", 20 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazar günü saat 19.30'da SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

Aytek Mete Elgün'ün birbirinden renkli karakterleri canlandırdığı ve "Cosby Ailesi" dizisinin senaristlerinden İngiliz yazar Becky Mode tarafından 1990'lı yıllarda yazılan oyunda, New York'un en popüler restoranının bodrum katında rezervasyon telefonlarına bakan, Batı Amerika'nın orta bölgesinden gelen, kendi mesleğini icra edemeyen ancak para kazanmak zorunda olduğu için bu işi yapan bir gencin, Noel'e yakın bir iş günü anlatılıyor.

Öte yandan 15 Kasım, 27 Kasım ve 29 Kasım'da sahnelenmesi planlan "Vişne Bahçesi" oyununun iptal edildiği bildirildi.