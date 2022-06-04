Döngel Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde dün iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralanmış, olaya ilişkin olarak 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zanlılar T.Ö, O.Ö. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 2 polisi yaraladıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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