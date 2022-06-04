Kocaeli'de 2 polisi yaraladıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 2 polisi yaraladıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

04.06.2022 21:10
Kocaeli'de 2 polisi yaraladıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dün kavga eden tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memurunu yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dün kavga eden tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memurunu yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zanlılar T.Ö, O.Ö. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Döngel Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde dün iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralanmış, olaya ilişkin olarak 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Kocaeli'de 2 polisi yaraladıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de 2 polisi yaraladıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 2 polisi yaraladıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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