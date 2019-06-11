Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli'de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

5 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yağmur sebebi ile yavaşlayan tıra arkadan bir başka çarpan tır, bariyerlere çarparak durabildi.

Kocaeli'de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yağmur sebebi ile yavaşlayan tıra arkadan bir başka çarpan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada tır içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan K. idaresindeki 16 MAD 11 plakalı tır, seyir halindeyken yağmur sebebi ile su birikintisinin oluştuğu yolda yavaşlayan Yücel Y. yönetimindeki 34 BGH 853 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Ayhan K. idaresindeki tır, demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Ayhan K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde Ayhan K. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ayhan K. hastaneye kaldırıldı.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza sebebi ile yolda oluşan yoğunluk, yerini akıcı bir trafiğe bıraktı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:36 Kaynak: İHA
İtfaiye, Körfez, Kocaeli, 3. Sayfa
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