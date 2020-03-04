Kocaeli'de 2 TL olan simit ekmekten daha pahalıya satılıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de 2 TL olan simit ekmekten daha pahalıya satılıyor - Son Dakika Ekonomi

Kocaeli'de 2 TL olan simit ekmekten daha pahalıya satılıyor

6 saat önce

Kocaeli'de yapılan zamla 2 TL'ye satılmaya başlayan simit, 1 lira 75 kuruşa satılan ekmekten daha pahalı hale geldi.

Kocaeli'de 2 TL olan simit ekmekten daha pahalıya satılıyor, System.String[]

Kocaeli'de yapılan zamla 2 TL'ye satılmaya başlayan simit, 1 lira 75 kuruşa satılan ekmekten daha pahalı hale geldi.


Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan karara göre, 1,75 lira olan simit fiyatı 2 TL'ye çıkartıldı. Alınan karar doğrultusunda simit, İzmit ilçesinde 100 gram simit 2 TL'den satılmaya başlandı. Sabah kahvaltı yapmak için simit almaya giden vatandaşlar, simide zam yapılması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 230 gram ekmeğin 1 lira 75 kuruşa satıldığı İzmit'te, 100 gram simidin 2 TL'ye satılması vatandaşların tepki göstermesine neden oldu. Artan fiyatları değerlendiren vatandaşlar, simidin ekmekten daha pahalı hale gelmesinin anlamsız olduğunu dile getirdi.


"Simit fakirin ekmeğiydi, artık lüks olarak görülüyor"


Simit yemenin artık bir lüks olduğunu söyleyen Vahdet Ağca isimli vatandaş, "Bu durumda simidin fiyatının 2 lira değil de 3 lira bile olmasının yeridir. Çünkü her şeyin fiyatı artıyor. Her şey çok pahalı. Ekmek de pahalı. Samsun'da ekmek 1 TL 25 kuruş, Burada 1 buçuk. Neye göre fiyat artışı yapıyorlar anlamadım. Ama artık isteyen simit alır istemeyen almaz. Simit fakirin ekmeğiydi, artık lüks olarak görülüyor. Çay, simit 5 TL oldu" dedi.


"Ekmeğin 1 lira 75 kuruş olduğu yerde simidin 2 TL'den satılması çok pahalı"


Simit satın alırken zam yapıldığını duyunca şaşırdığını ifade eden Ekrem Bodur isimli vatandaş da simidin fiyatının pahalı olduğunu kaydederek, "Ekmeğin 1 lira 75 kuruş olduğu yerde simidin 2 TL'den satılması çok pahalı. İnsanların en çok tercih ettiği simidin fiyatı biraz pahalı geldi. Ben simidin fiyatını 1 lira 75 kuruş sanıyordum. Parayı uzattım, 2 lira olduğunu söyledi. Bence biraz pahalı" diye konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:07 Kaynak: İHA
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