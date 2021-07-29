Kocaeli'de 20 dönüm ormanlık alan yandı (3) - Son Dakika

KOOPERATİF ÇALIŞANI TAHTA YAKARKEN ORMANA SIÇRAMIŞ
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 20 dönüm alanın zarar gördüğü orman yangınının çıkış nedeni belli oldu. Bölgedeki halk otobüsü kooperatifi işletmesinin H.İ. isimli çalışanının, çevre temizliği sırasında eski tahta parçalarını yaktığı ve ateşin ormanlık alana sıçrayarak yayıldığı tespit edildi. H.İ. hakkında 'taksirle yangına sebebiyet verme' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
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