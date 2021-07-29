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Kocaeli'de 20 dönüm ormanlık alan yandı (3) - Son Dakika

Kocaeli'de 20 dönüm ormanlık alan yandı (3)

29.07.2021 18:25
Kocaeli'de 20 dönüm ormanlık alan yandı (3), System.String[]

KOOPERATİF ÇALIŞANI TAHTA YAKARKEN ORMANA SIÇRAMIŞKocaeli'nin Derince ilçesinde, 20 dönüm alanın zarar gördüğü orman yangınının çıkış nedeni belli oldu.

KOOPERATİF ÇALIŞANI TAHTA YAKARKEN ORMANA SIÇRAMIŞ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 20 dönüm alanın zarar gördüğü orman yangınının çıkış nedeni belli oldu. Bölgedeki halk otobüsü kooperatifi işletmesinin H.İ. isimli çalışanının, çevre temizliği sırasında eski tahta parçalarını yaktığı ve ateşin ormanlık alana sıçrayarak yayıldığı tespit edildi. H.İ. hakkında 'taksirle yangına sebebiyet verme' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.


Kooperatif, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 20 dönüm ormanlık alan yandı (3) - Son Dakika


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