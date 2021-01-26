Kocaeli'de 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

26.01.2021 18:25
Kocaeli'de 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin firari şüpheli kadının bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Ö.G'yi İstanbul'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin 30 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kartepe ilçesinde 18 Kasım 2020'de bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan A.D. ve P.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, firari Ö.G'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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