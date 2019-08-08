Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 200 bin TL'lik kadın pedi çalan 2 şüpheliyi yakalandı
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Kocaeli'de 200 bin TL'lik kadın pedi çalan 2 şüpheliyi yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki kamyonun kasasından 200 bin TL değerindeki kadın pedini çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Kocaeli'de 200 bin TL'lik kadın pedi çalan 2 şüpheliyi yakalandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki kamyonun kasasından 200 bin TL değerindeki kadın pedini çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Olay yaklaşık 1 ay önce Gebze Muallimköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir kamyonlarından 200 bin lira değerindeki kadın pedinin çalındığını gören B.K. adlı şahıs, durumu jandarma ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma ve Gebze İlçe Jandarma ekipleri, çevredeki bulunan güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Ekipler tarafından yapılan araştırma sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların H.K. ve B.K. olduğu belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Gebze'de düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığına götürülen şahısların ifadeleri doğrultusunda çalınan pedler ise İstanbul'da bir depoda ele geçirildi. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Gebze Adliyesine sevk edilirken çalıntı pedler ise firmaya teslim edildi. - KOCAELİ
Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:33 Kaynak: İHA
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