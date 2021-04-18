200 parça çini eser çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sanatçıya ait atölyeden 200 parça el yapımı çini eser çaldığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki atölyeden, 30 Mart'ta çini tabak, kase, kavanoz ve vazolardan oluşan 200 parça eser çalındı. Toplam değeri yaklaşık 650 bin lira olan eserlerin bulunması için Darıca Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda eserlerin bir kısmı, ikinci el eşya satan bir dükkanda ele geçirildi.

Çini eserleri çaldığı öne sürülen M.K.A, gözaltına alındı.