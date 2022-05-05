Kocaeli'de 2021'de yaklaşık 2 ton atık ilaç toplandı - Son Dakika

Kocaeli'de geçen yıl 131 noktadan toplanan yaklaşık 2 ton atık ilaç İZAYDAŞ tesislerinde bertaraf edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Projesi kapsamında evlerden kaynaklanan son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaç atıklarının toplanmasını için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 12 ilçede faaliyet yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında belirlenen eczanelere, ilçe belediyelerinin 1. Sınıf Atık Getirme Merkezlerine, kamu hastanelerine ve belediye hizmet binalarında 131 noktaya yerleştirilen "Atık İlaç Toplama Kutuları"nda toplanan atık ilaçlar İZAYDAŞ'a teslim ediliyor.

Ayrı biriktirilen ilaç atıkları, çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden İZAYDAŞ tesislerinde bertaraf ediliyor.

Proje kapsamında 2021 yılında toplama noktalarından 1874 kilogram, 2022'nin ilk çeyreğinde ise 1235 kilogram atık ilaç toplandı.