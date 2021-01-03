Kocaeli'de 2021'in ilk 2 gününde yüzlerce kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Kocaeli'de 2021'in ilk 2 gününde yüzlerce kişiye ceza kesildi

03.01.2021 12:59
Kocaeli'de 2021'in ilk 2 gününde yüzlerce kişiye ceza kesildi, System.String[]

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 2021'in ilk 2 gününde kurallara uymayan 636 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 2021'in ilk 2 gününde kurallara uymayan 636 kişiye para cezası kesildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Kocaeli'de kurallara uymayanlara göz açtırılmadı. 4 günlük kısıtlamanın ilk dakikalarından itibaren kentin her noktasında jandarma ve polis ekipleri tarafından denetim noktaları oluşturularak, korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanmaya başlandı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında 2021'in ilk 2 gününde yüzlerce kişi cezadan kaçamadı.

2 günde 636 kişiye para cezası kesildi

Denetimler kapsamında 2021'in ilk 2 gününde Kocaeli'de polis ekipleri tarafından 23 bin 615 kişinin sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda Karantina ihlali yapan 3 kişi, maske takma zorunluluğuna uymayan 80 kişi, sigara yasağına uymayan 22 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 504 kişi, sosyal mesafe kurallarına uymayan 27 kişi olmak üzere toplam 636 kişiye para cezası kesildi.

177 suçlu yakalandı

Ayrıca gerçekleştirilen denetimlerde farklı suçlardan aranan 177 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kocaeli'de 2021'in ilk 2 gününde yüzlerce kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de 2021'in ilk 2 gününde yüzlerce kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de 2021'in ilk 2 gününde yüzlerce kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de 2021'in ilk 2 gününde yüzlerce kişiye ceza kesildi

Para Cezası, Koronavirüs, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 2021'in ilk 2 gününde yüzlerce kişiye ceza kesildi - Son Dakika


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