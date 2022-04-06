Kocaeli'de "2022 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı" düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de "2022 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı" düzenlendi

06.04.2022 10:44
Kocaeli'de "2022 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı" düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi tarafından kentteki kış turizm merkezlerinden Aytepe'de "2022/2. Kış Arama Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi tarafından kentteki kış turizm merkezlerinden Aytepe'de "2022/2. Kış Arama Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, muhtemel olaylara karşı her an hazırlıklı olmak için eğitimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda Aytepe'de düzenlenen tatbikatın ilk gününde harita ve GPS kullanımı, yön bulma, intikal, çığda sondalama, kazazede transferi gibi konularda teorik eğitimler verildi.

İkinci günde ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) eğitim şefi Recep Yayla ve eğitmen Hasan Koyunlu gözetiminde uygulamalı eğitim ve tatbikat düzenlendi.

Personelin karda ve doğada arama kurtarma ve çığ tehlikesi olaylarına müdahale imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla yapılan eğitim ve tatbikat programında, kişisel koruyucu donanım ile kullanılması gereken ekipman hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Tatbikatta gelen ihbar üzerine, koordinatları verilen yerin harita üzerinde tespiti yapılarak harita ve GPS yardımıyla kazazedenin bulunduğu noktaya intikal edildi.

Kazazedenin aranması ve tespitinin ardından ilk müdahalesi yapılarak sedyeye alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılan yaralı, emniyet sistemleri ve kurtarma ekipmanlarıyla dağın engebeli yamacından tahliye edildi.

Yaralının sağlık ekiplerine teslim edilmesiyle tatbikat sona erdi.

Kocaeli'de 2022 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı düzenlendi
Kocaeli'de 2022 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı düzenlendi
Kocaeli'de 2022 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı düzenlendi
Kocaeli'de 2022 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı düzenlendi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Arama Kurtarma, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de '2022 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı' düzenlendi - Son Dakika


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