Kocaeli'de İl Koordinasyonu Kurulu Toplantısı yapıldı

Kocaeli'de 2022 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçakoca Toplantı Salonu'ndaki toplantı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, kentte 2022 yılında kamu kurumları ve mahalli idarelerin yatırım programının toplamında 612 proje bulunduğunu belirterek, 9 aylık dönem sonu itibarıyla biten proje sayısının 123, devam eden proje sayısının 389, ihale aşamasında bulunan proje sayısının 32, başlanamayan proje sayısının 49 ve tasfiye halinde bulunan proje sayısının ise 19 olduğunu ifade etti.

2022 yılı yatırım programında yer alan yatırımların proje tutarının 29 milyar 636 milyon lira olduğunu aktaran Yavuz, 2022 yılı ödenek toplamının 10 milyar 897 milyon lira, 9 aylık dönem sonu itibarıyla bu ödenekten yapılan harcama toplamının 5 milyar 63 milyon lira, yılın 9 ayında ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 47 olduğunu kaydetti.

Yavuz, hükümetin ilgisinin en yüksek olduğu şehirlerden birisinin Kocaeli olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Bu şehirde yaklaşık 30 milyar lira civarında bir yatırımı gerçekleştiriyoruz. Yatırımcı kuruluşların en önemli görevi tahsil edilen ödenekleri bir an önce hizmete dönüştürmesidir. Bu da sizlerin maharetiyle gerçekleştirilecek bir husustur. Ödenek var harcayamıyorsak hizmete döndüremiyorsak demek ki bir eksiklik, aksaklık söz konusu olabilir. O açıdan da bu önümüzdeki sezonu en iyi şekilde değerlendirmek ve ilimize tahsis edilen ödenekleri hizmet ve yatırıma dönüştürmek arzumuz ve beklentimizdir. Sizlere güveniyoruz. Bugüne kadar çok güzel işler başardınız. İnşallah bundan sonra daha güzellerini de başaracak ve aziz milletimizin layık olduğu tüm hizmet ve yatırımları gerçekleştireceğiz. Bu yatırım ve hizmetleri gerçekleştirirken her zaman olduğu gibi aziz milletimizin alın terinin içinde olduğunu unutmadan, onların vergileriyle bu hizmet ve yatırımları gerçekleştirdiğimizi aklımızdan çıkarmadan tasarrufa, şeffaflığa uyarak hizmet ve yatırımlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Şehrimize hak ettiği değeri veren, ilimizdeki kamu hizmet ve yatırımlarının gerçekleşmesi noktasında her daim yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, büyükşehir ve ilçe belediyelimize, projeyi gerçekleştiren sahadaki yatırımcı kuruluşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, tüm taahhüt sahiplerine, işçilerimize, mühendislerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurul üyeleriyle kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda kentte yürütülen çalışmalar hakkında yapılan sunumların ardından koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü, yapımı devam eden projeler hakkında da istişareler yapıldı.