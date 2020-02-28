Kocaeli'de 209 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 sikkeyle testi ve gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce düzenlenen operasyonda O.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 sikkeyle testi ve gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.