Kocaeli'de 209 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 209 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de 209 tarihi eser ele geçirildi

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 sikkeyle testi ve gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Kocaeli'de 209 tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 sikkeyle testi ve gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce düzenlenen operasyonda O.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 sikkeyle testi ve gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kocaeli, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi
İdlib'deki operasyonlar - 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sonunu hazırlayan şerefsiz Esed hain saldırılarının karşılığını almalı Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi

Son Dakika Haberleri
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 18:32:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de 209 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]