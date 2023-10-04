Kocaeli'de 22 Yıl Önce İşlenen Cinayet Davasında Zaman Aşımı Kararı - Son Dakika

Kocaeli'de 22 Yıl Önce İşlenen Cinayet Davasında Zaman Aşımı Kararı

Kocaeli\'de 22 Yıl Önce İşlenen Cinayet Davasında Zaman Aşımı Kararı
Son Güncelleme: 04.10.2023 18:35

Kocaeli'de 22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden görülen davanın zaman aşımından düşürülmesine hükmedildi. Mahkeme, suçun işlendiği tarihteki ceza kanununun zaman aşımı süresini dikkate alarak sanıkların tahliyesine karar verdi.

Kocaeli'de 22 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 2 sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden görülen davanın zaman aşımından düşürülmesine hükmedildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinin, Kasım Aydın'ın dağıtım iznine geldiği Derince ilçesinde 30 Haziran 2001'de öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Hidayet İ. ve Tamer K. hakkında verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozuldu.

Mahkemenin, kararı usul ve yasaya uygun bularak açık yargılamaya devam edilmesine hükmetmesinin ardından yeniden görülen davanın duruşmasına sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Katılanlar avukatları Kemal Memiş ve Handan Burçak San, bozma kararına karşı direnilerek önceki karar doğrultusunda hüküm kurulması talebinde bulundu.

Sanıklar avukatları Kadir Bostancı, Kenan Yılmaz ile Ahmet Furkan Dam ise bozma kararına uyulmasını istedi.

Avukat Dam, suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), müvekkilinin lehine olacağını, buna göre davanın zaman aşımına uğradığını, zaman aşımı da esasa yönelik olduğu için bu yönde karar verilmesi gerektiğini savundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçlarının işlenmesinin sabit olduğu gerekçesiyle sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan avukat Dam, olay tarihinden itibaren belirlenen süre içinde dava zaman aşımını kesen bir neden bulunmadığını söyleyerek, "Bu nedenle dava 2016'da zaman aşımına uğramıştır. Bu yönden düşme kararı verilmesini, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Hidayet İ, mahkemenin adaletine güvendiğini dile getirerek, tahliye ve beraatini istedi. Sanık Tamer K. da önceki savunmalarını tekrar ederek, tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı "kasten öldürme" suçunun, 5237 sayılı TCK'nin 81. maddesinde düzenlendiği, eylemin suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı TCK'nin ise 448. maddesi kapsamında olduğuna karar verdi.

Belirtilen maddedeki ceza miktarı dikkate alındığında söz konusu eylem için 765 sayılı TCK'nin 102/2. maddesinde "15 yıllık dava zaman aşımı süresinin öngörüldüğü"nü aktaran mahkeme heyeti, bu süreyi kesen ilk işlemin sanıkların 23 Aralık 2020'de yakalanmaları olduğunu bildirdi.

Mahkeme heyeti, 15 yıllık dava zaman aşımının 30 Haziran 2016'da dolduğu anlaşıldığından, sanıklar hakkındaki kamu davasının düşürülmesine hükmederek, Hidayet İ. ve Tamer K'nin tahliyesini kararlaştırdı.

Olay

Tekirdağ'da vatani görevini yapan Kasım Aydın, 10 günlük dağıtım iznine geldiği Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde yer alan Mimar Sinan Parkı'nın arka kısmındaki ağaçlık alanda, 30 Haziran 2001'de darbedilip boğularak öldürülmüş, cep telefonu ve cüzdanı gasbedilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro amirliği ekiplerince 19 yıl sonra elde edilen yeni deliller ışığında gözaltına alınan zanlılar Hidayet İ. ve Tamer K. tutuklanmıştı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Nisan 2021'de görülmeye başlanan davanın 22 Haziran 2022'deki karar duruşmasında sanıkların, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmedilmişti.

Kaynak: AA

Yargıtay, Kocaeli, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 22 Yıl Önce İşlenen Cinayet Davasında Zaman Aşımı Kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 22 Yıl Önce İşlenen Cinayet Davasında Zaman Aşımı Kararı - Son Dakika
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