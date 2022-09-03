Kocaeli'de laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı

03.09.2022 23:20
Kocaeli'de laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı

Kocaeli'de 23 bin lira değerinde laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı.

Kocaeli'de 23 bin lira değerinde laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İzmit ilçesinde bir eve girerek 23 bin lira değerinde laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan E.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın ardından İstanbul'a gittiği tespit edilen E.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:39 PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı
22:34 Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'doğal gaza zam' açıklaması: Bütçenin imkanları daha fazla elvermedi
22:19 Kız Kulesi'nin restorasyon görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu
22:06 Kadıköy'de sahaya çıkan Batshuayi, Fenerbahçelileri selamladı
21:18 Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz
19:46 Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti
19:39 Aşkın tanımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağdı
19:18 Bulgaristan'ı farklı geçen 12 Dev Adam, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı
18:47 TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 23:20:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement