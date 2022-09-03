Kocaeli'de laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı

Kocaeli'de 23 bin lira değerinde laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İzmit ilçesinde bir eve girerek 23 bin lira değerinde laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan E.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın ardından İstanbul'a gittiği tespit edilen E.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.