23 göçmen yakalandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan 3 araçta, 19'u Suriye, 4'ü de Afgan uyruklu olmak üzere 23 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında otoyolda 3 aracı takibe aldı.

Araçları güzergah üzerinde durduran polis, yapılan kontrolde, 19'u Suriye, 4'ü de Afgan uyruklu olmak üzere 23 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.