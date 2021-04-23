Kocaeli'de 23 Nisan'da dünyaya gelen 307 çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve kaymakamlar, doğum tarihi 23 Nisan olan kentteki 307 çocuğa sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Doğum tarihi 23 Nisan olan başta öksüz ve yetimler olmak üzere kentteki 307 çocuğa Vali Seddar Yavuz ile kaymakam ve kurum müdürleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, bu kapsamda Çayırova ilçesinde 6 yaşındaki Habibe Aydın'ı ziyaret ederek hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Yavuz çifti, doğum günü pastasındaki mumları birlikte üfledikleri Habibe'ye doğum günü hediyesi verdi. Sürpriz karşısında duygulanan Habibe, doğum gününü kutlayan Yavuz çiftine teşekkür etti.

Vali Yavuz daha sonra Gölcük ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Efe Sarıuvanlar'ın doğum gününü video konferans aracılığıyla tebrik etti.

Daha güzel günlerde, sağlıkla ve kucaklaşarak bir araya gelme temennisinde bulunan Vali Yavuz, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.