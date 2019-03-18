Kocaeli'de 235 Extacy Hap 100 Gram Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de jandarma ve polis ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 235 extacy hap ve 100 gram esrar ele geçirildi.
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli
'de jandarma ve polis ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 235 extacy hap ve 100 gram esrar ele geçirildi.
Kocaeli'de halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 110 gr esrar, 46 gr skunk, 14 gr sentetik kannobinoid, 29 gr metamfetamin, 235 Adet extacy hap ele geçirildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:51 Kaynak: İHA
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