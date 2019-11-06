Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne kazası davasına devam edildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 21 Eylül 2017'de batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili organizatör ve şoförlerin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, fırtına nedeniyle batan 10 kişilik tekneye 70 düzensiz göçmenin bindirildiği, kazada 10'u kadın ve 10'u çocuk 24 kişinin boğularak ölümüne sebep olunduğu iddiasıyla haklarında, "olası kasıtla öldürmek" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından 484 yıl altışar aydan, 613 yıl dörder aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Cahit Uzun, İshak Ulubay, Hüseyin Akar ve Hüseyin Karakoç ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Mehmet Halil İnce ise duruşmaya Silivri 7. No'lu L Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Bilirkişi raporunu okuyan mahkeme heyeti başkanı, sanıklara rapora bir diyeceklerinin olup olmadığını sordu.

Bilirkişi raporuna itiraz eden sanık ve avukatları, raporun olayla ilgisinin bulunmadığını, iddianame yerine geçecek ifadelerin bulunduğunu ileri sürerek, raporun başka bir heyet tarafından yeniden çıkarılmasını istedi.

HTS raporlarını okuyan mahkeme başkanının, açık hattan yabancı uyruklu kişilerle görüşme yapıp yapmadıklarını sorduğu sanıklar, açık hat kullanmadıklarını ve yabancılarla görüşmediklerini savundu.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Cahit Uzun, İshak Ulubay ve Hüseyin Karakoç'un adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Hüseyin Akar ise teknenin batmasına fazla yolcu bindirilmesinin neden olmadığını savunarak, şöyle konuştu:

"Tekneci olarak turizm bölgelerindeki tur teknelerine yeri geliyor 100-150 kişi biniyor. Kazada batan tekne için 20 kişiden fazla alınamaz deniyor. O gün hava bozuktu. O şartlarda tekneyi kıyıya yanaştıramazsınız. Bu bir kaza olmasına rağmen, konu başka yönlere çekilmeye çalışılıyor. Tekneyi görmeden rapor yazmışlar. Kabul etmiyoruz. Bu kazada bir suçum yok. Tahliyemi istiyorum."

Sanığın avukatı da Hindistan bandıralı geminin yardım ederken teması üzerine teknenin battığını öne sürdü.

Sanıkların, suçsuz olduklarını ve uzun süredir tutuklu olduklarını söylemesi üzerine mahkeme heyeti başkanı, "Orada 24 can gitmiş. Bunlar Suriyeli olmuş, başka ülkeden olmuş, onlar insan... Türkiye sınırları içinde ölmüşler. İnsanlar hayatlarını kaybetmiş." diyerek tepki gösterdi.

Sanıklar, 26 aydır tutuklu olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, batan tekneyle ilgili bilirkişi raporuna itirazın kabulüne, raporun başka bir heyet tarafından yeniden çıkarılmasına ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Mart 2020'ye erteledi.

Öte yandan sanıklar, tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyetine tepki göstererek avukatlarından "reddi hakim" talebinde bulunmalarını istedi.

İddianameden

İddianamede, İstanbul'dan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 74 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin, Romanya'ya gitmek amacıyla 21 Eylül 2017'de Sakarya'nın Kocaali ilçesi Melenağzı mevkisindeki limanda "ZEYNEP S" isimli ABD bayraklı yaklaşık 10 kişi kapasiteli yata bindirildiği kaydediliyor.

Hareket ettikten sonra Kandıra Kefken Karadeniz açıklarında 21 Eylül'de saat 01.35'te yakalandıkları fırtınadan kurtulmak için MAERSK RHODE ISLAND isimli Panama bandıralı tankere yanaşmaya çalışan teknenin battığı, içinde bulunan düzensiz göçmenlerin çoğunun denize düştüğü, 10'u kadın ve 10'u çocuk 24 düzensiz göçmenin boğularak öldüğü aktarılan iddianamede, aralarında organizatörlerin ve şoförlerin bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın, "olası kasıtla öldürmek" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından 484 yıl altışar aydan, 613 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.