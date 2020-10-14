Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne kazası davasına devam edildi - Son Dakika

Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne kazası davasına devam edildi

14.10.2020 16:01
Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne kazası davasına devam edildi, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 21 Eylül 2017'de batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili organizatör ve şoförlerin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 21 Eylül 2017'de batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili organizatör ve şoförlerin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, fırtına nedeniyle batan 10 kişilik tekneye 74 düzensiz göçmenin bindirildiği, kazada 10'u kadın ve 10'u çocuk 24 kişinin boğularak ölümüne sebep olunduğu iddiasıyla haklarında, "olası kasıtla öldürmek" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından 484 yıl 6 aydan 613 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Cahit Uzun, İshak Ulubay, Hüseyin Akar ve Hüseyin Karakoç ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Mehmet Halil İnce, Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) yaşanan sorun nedeniyle bulunduğu cezaevinden duruşmaya bağlanamadı.

Duruşmada, teknenin batmasına ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye geldiği kaydedildi.

Raporda, teknede 58 fazla yolcu taşındığı ve olay tarihinde teknenin 12 yaşında olması nedeniyle denize elverişli olmadığı, hava durumunun önceden tahmin edilmesinin mümkün olduğu halde yola çıkıldığı ifadelerine yer verildi. Raporda, kurallara uyulmadığı ve sanıkların kazada ihmali bulunduğu belirtildi.

Esasa ilişkin mütalaasını vermek için süre isteyen cumhuriyet savcısı, tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanıklar, kazayla ilgili bir ihmallerinin olmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Ocak 2021'e erteledi.

İddianameden

İddianamede, İstanbul'dan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 74 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin, Romanya'ya gitmek amacıyla 21 Eylül 2017'de Sakarya'nın Kocaali ilçesi Melenağzı mevkisindeki limanda "ZEYNEP S" isimli ABD bayraklı yaklaşık 10 kişi kapasiteli tekneye bindirildiği kaydediliyor.

Hareket ettikten sonra Kandıra Kefken Karadeniz açıklarında 21 Eylül'de saat 01.35'te yakalandıkları fırtınadan kurtulmak için "MAERSK RHODE ISLAND" isimli Panama bandıralı tankere yanaşmaya çalışan teknenin battığı, içinde bulunan düzensiz göçmenlerin çoğunun denize düştüğü, 10'u kadın ve 10'u çocuk 24 düzensiz göçmenin boğulduğu aktarılan iddianamede, aralarında organizatörlerin ve şoförlerin bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın, "olası kasıtla öldürmek" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından 484 yıl 6 aydan 613 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kandıra, Kocaeli, Kadın, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne kazası davasına devam edildi - Son Dakika

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