Kocaeli'de 24 ton alüminyum kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 24 ton alüminyum kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de 24 ton alüminyum kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 24 ton alüminyum kabloyu çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de 24 ton alüminyum kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 24 ton alüminyum kabloyu çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir işletmeden alüminyum çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 400 bin lira değerinde 24 ton alüminyum kablonun çalındığını belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Eskişehir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.G, B.G, M.S.E. ve Y.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelilerden H.G'nin fabrikadan 24 ton alüminyum kabloyu çekiciye yükledikten sonra B.G. ve M.S.E'ye iletişime geçerek çalıntı bir plakayı araca taktıkları, daha sonra İstanbul'da kabloları Y.G'ye teslim ettiği öğrenildi.

İstanbul, Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:22 Kaynak: AA
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