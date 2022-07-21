Kocaeli'de 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

21.07.2022 15:03
Kocaeli'de 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ö.F.O'nun Kartepe ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Ö.F.O. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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