İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ö.F.O'nun Kartepe ilçesinde olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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