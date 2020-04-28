Kocaeli'de, 250 yataklı yoğun bakım hastanesi çalışmaları hızla sürüyor - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, yapımına başlanan 250 yataklı yoğun bakım hastanesinin çalışmalarına hızla devam ediliyor. Onlarca iş makinesiyle inşaatının tamamlanması için çalışılan hastane, koronavirüsle mücadele sürecinde kullanılacak.

Derince'nin İbni Sina Mahallesi'nde bulunan eski askeri hastane arazisinin 40 dönümlük bölümünde, geçen hafta yapımına başlanan, 250 yataklı yoğun bakım hastanesinin çalışmaları hızla sürdürülüyor. Arazinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler, arazi üzerinde bulunan ağaçları kökünden sökerek, başka yere dikilmek üzere taşıdı. Arazi üzerinde yapılan düzeltme çalışmaların ardından ekipler, hastanenin yapımına devam etti. 40 dönümlük arazi üzerinde, onlarca iş makinesiyle hastane inşaatının tamamlanması için çalışma yapılıyor. 250 yataklı hastanenin en kısa sürede tamamlanması ve koronavirüsle mücadele sürecinde kullanılması hedefleniyor.