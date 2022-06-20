Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

20.06.2022 13:21
Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kandıra ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, farklı uyruklarda 28 yabancı yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

İfadeleri alınan 2 taksi şoförünün verdiği bilgiler doğrultusunda göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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